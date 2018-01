Guarani oficializa permanência do atacante Bruno Mendes até dezembro de 2018

O Guarani aguardava apenas a assinatura do contrato para oficializar a permanência de Bruno Mendes, que já vinha treinando com o restante do elenco na pré-temporada desde o início da semana. E ela aconteceu nesta quarta-feira. O atacante vai defender o time de Campinas (SP) até dezembro de 2018.

+ Ponte receberá R$ 1 mi por ida de Bruno Silva ao Cruzeiro e tem estádio liberado

Revelado nas categorias de base do próprio clube, Bruno Mendes, de 23 anos, passou por Botafogo, Atlético Paranaense, Avaí e Vitória de Guimarães (Portugal) até retornar ao seu clube de origem durante a disputa da Série B do ano passado. Os direitos econômicos dele estão ligados ao Deportivo Maldonado (Uruguai), que prorrogou o seu empréstimo.

Como se trata de uma transferência internacional, Bruno Mendes não vai estar à disposição do técnico Umberto Louzer para a estreia na Série A2 do Campeonato Paulista contra o Oeste, em Barueri (SP), no próximo dia 17. O mesmo vale para o lateral-esquerdo Marcílio, vindo de Portugal, e o meia Bruno Nazário, com vínculo na Alemanha, já que o prazo de inscrição para a primeira rodada se encerrou nesta quarta-feira.

Em atividade aberta para os torcedores no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, nesta quarta-feira, o Guarani fez o seu primeiro jogo-treino da pré-temporada e perdeu para o Bragantino por 2 a 1.