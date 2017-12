Guarani opta por manter dois volantes Mesmo com muitos problemas, o Guarani deverá ter apenas duas mudanças diante do Paysandu, neste domingo, às 16 horas, no Brinco de Ouro, pela 45ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante a semana, o técnico Barbieri chegou a cogitar a possível entrada de três volantes, mas acabou optando pela manutenção de apenas dois. A decisão foi tomada nesta sexta-feira, quando o departamento médico liberou o meia Dinelson para o coletivo da tarde. O jogador vinha sentindo dores musculares e poderia ser substituído por Reinaldo. Sem poder contar com o zagueiro Bruno Quadros e o volante Leandro Guerreiro, que estão suspensos pelo terceiro amarelo, Barbieri definiu a entrada de Nenê e Roberto nas respectivas posições. Assim, o meio-de-campo será formado pelos jovens volantes Roberto, de 18 anos, e Gláuber, de 22, junto com os meias Alex, 21, e Dinelson, 17.