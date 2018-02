Guarani otimista após vencer líder Era tudo que o técnico Zetti, do Guarani, queria: vencer o líder Criciúma. Não só porque a vitória de 2 a 1, domingo à tarde no Brinco de Ouro, garantiram três pontos importantes na tabela de classificação, mas porque o triunfo vai aumentar a auto-estima do elenco dentro do Campeonato Brasileiro. "Eu sempre acreditei no time, mas os jogadores também precisam ganhar confiança para que nosso volume de jogo cresça junto", diz, confiante, o técnico que acredita, a partir de agora, ter liberdade para ampliar sua ação e lançar suas idéias sobre futebol em cima do elenco. "Primeiro vamos fugir das últimas posições e depois brigar pela ponta, porque a diferença é muito pequena. Os líderes têm 18 pontos e nós estamos com 12 pontos, em plena recuperação", compara Zetti, que em quatro jogos somou sete pontos. Os jogadores ganharam folga até terça-feira cedo, então dando início aos trabalhos visando o jogo com o Santos, sábado, às 18 horas, no Pacaembu. Dentro da sua disposição de evitar mudanças no time, Zetti já avisou que fará apenas uma "mudança natural": Viola voltará após cumprir suspensão automática no lugar de Valdir Papel, que foi elogiado pela sua disposição. Viola é o artilheiro do time no Brasileiro com quatro gols, um a mais que Alexandre.