Guarani participa de torneio no Rio Após dois meses sem jogar, o Guarani volta aos gramados neste sábado, às 15 horas, quando estréia num torneio amistoso na cidade de Três Rios (RJ), contra o Botafogo, que será representado por um time B. Quem vencer vai decidir o título, no domingo, contra o vencedor do confronto entre Volta Redonda e Paraíba do Sul (integrante da terceira divisão do Campeonato Carioca). Apesar de ser um torneio apenas preparatório, o técnico Luiz Carlos Ferreira espera que seus jogadores cumpram um bom papel. "Vamos para fazer o melhor. Além disso, queremos analisar alguns setores falhos para corrigir antes da estréia no Campeonato Paulista", disse o treinador do Guarani. Na última quinta-feira, a diretoria do Guarani confirmou a contratação do meia Bilu, que estava no Figueirense. O time de Campinas estréia no Paulistão no dia 11 de janeiro, contra a Portuguesa Santista, em Santos.