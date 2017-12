Guarani participará da Copa do Brasil A torcida do Guarani recebeu uma boa notícia nesta quinta-feira: o time vai disputar a Copa do Brasil do ano que vem. A vaga foi garantida no torneio nacional graças a sua posição no ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O time campineiro está em 13.º colocado, já que caiu duas posições, sendo ultrapassado por Fluminense e Botafogo. Os dez primeiros colocados do ranking têm vaga garantida na Copa do Brasil. Mas como Corinthians e Internacional já estão assegurados na Libertadores do ano que vem, e Fluminense ou Palmeiras brigam por uma outra vaga na competição sul-americana, vão ser abertas três vagas na Copa do Brasil, uma delas para o Guarani. Times que disputam a Taça Libertadores ficam fora da Copa do Brasil. O Guarani já fez história no futebol nacional, ao ser o primeiro clube do interior a conquistar o Campeonato Brasileiro em 1978. Além disso, foi vice-campeão brasileiro em 1986 (perdeu o título para o São Paulo nos pênaltis) e 1987 do Módulo Amarelo, vencido pelo Sport Recife. Foi campeão da Taça de Prata, o que equivale à Série B, em 1991, conquistando o acesso para primeira divisão brasileira. Sonha agora em repetir as façanhas de Santo André e Paulista, últimos campeões da Copa do Brasil, respectivamente, nas temporadas 2004 e 2005. O time campineiro ainda vai disputar o Campeonato Paulista e a Série B do Brasileiro.