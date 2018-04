Guarani pega Flu e promete superação Lanterna do Campeonato Brasileiro, com 29 pontos, e vivendo o drama do rebaixamento, o Guarani só pode pensar em vitória em casa contra o Fluminense, neste sábado, às 18 horas, no estádio Brinco de Ouro. Faltando apenas 15 rodadas para o término da competição, o time campineiro precisa melhor seu rendimento mesmo jogando diante do melhor time carioca. Dentro de sua linha otimista de ver a situação, o técnico Agnaldo Liz acha que seu time pode vencer "desde que se supere em todos os aspectos: na parte técnica, tática, física e na garra". Ele garante que passou a semana toda estudando o adversário e que já passou todas estas informações aos jogadores. "Eles não podem estar preocupados com a gente, mas nós estamos tomando todos os cuidados imagináveis possíveis", completou. A ausência já esperada de Romário não conforta ninguém no Brinco de Ouro. "Mesmo porque sem o Baixinho (Romário) eles venceram os últimos quatro jogos", alerta Liz, demonstrando estar mesmo atento a todos os detalhes do adversário. Para vencer o Guarani promete ter atitude. O time está definido no esquema 4-4-2 e agora com sua base titular, que tem sido mantida nos últimos jogos. Mesmo assim, acontecem duas mudanças. Na lateral-esquerda, a ausência de Patrick, expulso no empate sem gols com o Paraná, vai improvisar o meia Valdeir. No ataque, após cumprir suspensão automática, Sandro Hiroshi volta no lugar de Valdir Papel. "Eles são jogadores de características diferentes. O Papel é um homem mais de área, enquanto o Hiroshi é de ve locidade e muita movimentação", explica o técnico. Hiroshi vai jogar ao lado de Viola, formando o pior ataque do Brasileirão, com apenas 25 gols. Estranhamente a diretoria não fez promoção de ingressos para a torcida, alegando imposições da CBF. Os ingressos das arquibancadas custam R$ 15, o que deve provocar uma evasão ainda maior dos torcedores bugrinos que, nos últimos jogos, protestaram bastan te com o time. Na última apresentação em casa, porém, o Guarani jogou bem, venceu o Juventude, por 3 a 1, e deixou a torcida satisfeita.