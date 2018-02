Guarani pega Portuguesa sem Jean Considerado um dos melhores jogadores do Guarani na atual temporada, o goleiro Jean será mais um desfalque para a despedida do time no Campeonato Brasileiro da Série B, sábado à tarde, no Brinco de Ouro, em Campinas. Ele sentiu dores no joelho esquerdo, está vetado pelo departamento médico e seu substituto será Fernando. A ausência do goleiro é mais uma na série de problemas que enfrenta o técnico Luiz Carlos Ferreira. "Ainda bem que não estamos disputando a vaga", brinca o técnico. Com três pontos em cinco jogos, o time campineiro está eliminado dentro do Grupo B. O técnico sabe, porém, que não terá ainda três jogadores suspensos: o zagueiro César, além dos volantes Marcos Paulo e Marcelo. O volante Umberto e o lateral-direito Nelsinho, ambos machucados, também estão fora dos planos. Ferreira fez um esboço do time pela manhã, no treino tático, e repetiu a dose à tarde, armando o time dentro do esquema 4-3-3. Na defesa a principal novidade deve ser o garoto Paulão, de 20 anos, com Márcio Araújo e Mariano sendo mantidos, respectivamente, nas laterais direita e esquerda. Alexandre Salles, recuperado de lesão, pode entrar no meio de campo e Wagner formará o trio ofensivo ao lado de Edmilson e Jonas.