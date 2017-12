Guarani pega União com obrigação de vencer Pressionado pela virtual desclassificação no Campeonato Paulista, o Guarani enfrenta o União São João neste sábado, às 16 horas, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas com a obrigação de vencer. Somente os três pontos manterão vivas mínimas as chances do time garantir uma das vagas. Hoje o clube ocupa a oitava colocação do Grupo 2, com sete pontos, e possui apenas 0,7% de chances de se classificar segundo alguns matemáticos. Muito abaixo das expectativas da diretoria, até mesmo o técnico Joel Santana entra em campo sob o risco de perder o emprego em caso de derrota ou empate. E não é por menos. O União tem a pior campanha da competição, sem nenhum ponto em sete jogos. Só não ocupa a lanterna, pois o Oeste perdeu 12 pontos pela escalação irregular dos jogadores Adão, Daniel e Marcelo Santos. O time de Itápolis possui seis pontos negativos. A pressão sobre o treinador bugrino não é isolada. Também chega em alguns jogadores, principalmente os mais experientes. Com salário acima da média, o atacante em cinco jogos ainda não balançou as redes. Contra a equipe de Araras, que possui a pior defesa com 28 gols sofridos, terá a chance de desencantar. Para superar todos esses problemas, Joel decidiu mudar: sai o 3-5-2 e volta para o 4-4-2. Assim, o terceiro zagueiro Tiago sai para entrada do lateral-esquerdo Patrick. Alex, que vinha atuando como ala, volta a ser meia. Enquanto isso, volante Roberto volta de suspensão no lugar do zagueiro Nenê, que atuou improvisado no empate de 2 a 2 com o Oeste. Embora tenha uma campanha pífia, o União enfrenta o Guarani motivado pela derrota do Oeste nos tribunais. "Agora precisamos de mais três pontos para escapar do rebaixamento", disse o técnico Arnaldo Lira, que tem dúvidas. Ele não sabe se improvisa o zagueiro Luís Henrique ou coloca o reserva imediato Marcelo na vaga de Lico, expulso. Na defesa, Diguinho substitui Edu Lopes, que levou terceiro amarelo.