Guarani pena para contratar reforços Sem dinheiro em caixa, o Guarani encontra dificuldades até mesmo para renovar contratos mais simples, além de perder suas estrelas para os concorrentes. As contratações também passaram ao segundo plano, deixando o gerente Neto muito preocupado. "A situação é essa e ninguém vai fazer milagre", desabafa Neto, que promete usar toda sua experiência e criatividade para ajeitar o time para a disputa do torneio Rio-São Paulo em janeiro. Depois da frustrada contratação do goleiro Ronaldo, que acertou com a rival Ponte Preta, os cuidados foram redobrados no Brinco de Ouro antes de anunciar qualquer reforço. O meia Eduardo Marques está sendo devolvido ao Santos, enquanto o meia Fernando Fumagalli está sendo negociado com o Cruzeiro. O seu passe ainda pertence ao time paulista e o Guarani não tem como fazer valer sua opção de compra. O clube ainda não chegou num acordo para a prorrogação do empréstimo do lateral-esquerdo Jadílson, que tem como procurador o ex-zagueiro Wilson Gotardo.