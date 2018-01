Guarani pensa só na vitória contra o Flu O Guarani volta a campo neste sábado, às 16 horas, após a derrota no dérbi, para enfrentar o Fluminense, pensando somente na vitória. Os três pontos contra os cariocas são de fundamental importância para que o time de Campinas continue na luta por uma das quatro vagas para a Taça Libertadores da América do próximo ano. Para este jogo o Guarani tem uma motivação especial. No primeiro turno, jogando no Maracanã, acabou sendo goleado por 5 a 2 com direito a três gols de Romário. Na ocasião, o árbitro baiano Lourival Dias Lima Filho expulsou Alex, Marquinhos e Paulão que, junto com o goleiro Jean, teve de cumprir 60 dias de suspensão por agressão ao trio de arbitragem. "O que passou, passou. Vivemos um outro momento e estamos com pensamento voltado apenas para a vitória e uma vaga na Libertadores", explicou Jean. O volante Emerson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o lateral-esquerdo Gílson, vetado pelo departamento médico, estão fora. Símão e Rafael devem ser os escolhidos do técnico Barbieri.