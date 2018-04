Guarani perde do Bragantino por 3 a 1 na estreia de Branco

CAMPINAS - Na estreia do técnico Branco, que substituiu Zé Teodoro, o Guarani perdeu para o Bragantino, por 3 a 1, de virada, em pleno Estádio Brinco de Ouro, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O gol da virada dos visitantes aconteceu depois de uma falha de Juliano, que entrou no lugar de Emerson, criticado pela torcida após a derrota no dérbi de sábado.

Ainda sem vencer nenhuma partida neste início de Paulistão, o Guarani segue com apenas um ponto e ocupa a 18.ª colocação, na frente de Oeste e São Bernardo devido os critérios de desempate. Por outro lado, o Bragantino conquistou seu primeiro resultado positivo e subiu para a décima posição, com seis pontos.

Assim que o árbitro Luiz Flávio de Oliveira apitou o início da partida parecia que um novo Guarani estava em campo. O time começou pressionando o Bragantino e abriu o placar logo aos 5 minutos, quando Gabriel Esteves aproveitou bola mal tirada por Diego Macedo e concluiu.

Mas tudo voltaria ao normal na sequência. Aos 26 minutos, Diego Macedo chutou na trave e o rebote sobrou para Léo Jaime, que completou. No final do primeiro tempo, Juliano saiu mal em um cruzamento, Kadu desviou e o volante Neto cabeceou para o gol aberto.

Pressionado pela torcida, o Guarani voltou do intervalo partindo para cima do Bragantino e criou duas boas oportunidades, mas viu a situação ficar ainda mais complicada aos 10, quando Lincom aproveitou cruzamento de Malaquias e concluiu para o gol aberto, marcando o terceiro gol do Bragantino.

Depois disso, os visitantes recuaram e passaram a explorar os contra-ataques, enquanto os donos da casa não conseguiam furar o bloqueio adversário. Após o apito final, a torcida bugrina vaiou muito os jogadores na saída do gramado.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo, pela quinta rodada do Paulistão. O Guarani enfrenta o Botafogo, às 19h30, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, e o Bragantino duela contra o Mogi Mirim, no mesmo horário, no Estádio Vail Chaves.

FICHA TÉCNICA:

GUARANI 1 X 3 BRAGANTINO

GUARANI

Juliano; Oziel, Max, Leandro Souza e Eusébio; Michel, Elói, Denner (Rafael Costa), Weslley (Dudu) e Gabriel Esteves (Ronaldo Mendes); Siloé.

Técnico - Branco.

BRAGANTINO

Rafael Defendi; Serginho, Rafael Andrade e Kadu; Diego Macedo, Geandro, Preto, Neto (André Astorga) e Léo Jaime (Tito); Malaquias (Matheus) e Lincom.

Técnico - Mazola Júnior.

GOLS - Gabriel Esteves, aos 5, Léo Jaime, aos 26, e Neto, aos 39 minutos do primeiro tempo; Lincom, aos 10 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira.

CARTÕES AMARELOS - Eusébio e Max (Guarani); Neto e Malaquias (Bragantino)

PÚBLICO - 1.258 pagantes.

RENDA - R$ 19.740,00.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).