Guarani perde Fumagalli para o Fla A diretoria do Guarani não contava mais com o meia Fernando Fumagalli e até temia perdê-lo para o Cruzeiro. Mas quem o levou é o Flamengo, pelo menos, segundo Mário César Monteiro, que assume o cargo de diretor de Futebol no dia 2 de janeiro. Os valores da transação, porém, não foram divulgados, mas o jogador chega à Gávea por empréstimo. Fumagalli defendeu o Guarani em 2000 e 2001. Neste Campeonato Brasileiro ele foi artilheiro do time, com oito gols, provando ser um grande finalizador. O seu passe continua preso ao Santos. O clube campineiro tinha prioridade para sua contratação por US$ 2 milhões, mas desistiu por falta de recursos. Além dele, o Guarani devolveu Eduardo Marques para o clube da Vila Belmiro. Apesar da confirmação, no Rio, a versão em Campinas ainda é diferente e de total desconhecimento da negociação. "Não fomos comunicados de nada", garantiu o gerente de Futebol, Neto Ferreira.