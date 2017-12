Guarani perde jogador para o Goiás O Guarani perdeu mais um jogador nesta sexta-feira. Depois de ver o volante Emerson, o meia Dinelson, o lateral Ruy e os atacantes Rafael Silva e Wagner deixarem o Brinco de Ouro, desta vez foi Gilson quem se desligou do clube. O lateral-esquerdo, que tem seu contrato encerrado neste final de ano, estava tratando de sua renovação com a diretoria, mas o alto valor pedido estava inviabilizando sua permanência no clube. O próprio presidente José Luís Lourencetti achava difícil um acordo com o ex-jogador de Fluminense, Americano, Friburguense e Brasiliense. "Não vamos entrar em leilão por causa de jogador", avisou o dirigente. Com a saída de Gilson, a diretoria passa a procurar também um lateral-esquerdo. Na lista de prioridades do técnico Barbieri estão um lateral-direito, um volante, um meia e dois atacantes. Os nomes do atacante Rico e do lateral-direito Leonardo Moura, ambos do São Paulo, estão sendo estudados e, dependendo do andar das negociações, os dois, assim como outros três atletas devem ser apresentados no Bugre nos próximos dias.