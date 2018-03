Guarani perde revanche para Inter-RS O Internacional não deu chances para o Guarani se vingar na revanche amistosa entre os dois times realizada, neste sábado à tarde, no Estádio Beira Rio, em Porto Alegre. O time gaúcho venceu por 2 a 0, com gols do veterano zagueiro Júnior Baiano e de Tiago Freitas. No primeiro jogo, em Campinas, o Inter tinha vencido por 3 a 0. Esta foi a 13ª partida invicta do Internacional, que a exemplo do Guarani se prepara visando o Campeonato Brasileiro da Série A, que começa dia 10 de agosto. Mesmo amistoso, o jogo foi bastante violento no primeiro tempo, com a aplicação de vários cartões amarelos. O primeiro gol saiu aos 26 minutos, quando Daniel Carvalho cobrou uma falta pelo setor direito do ataque e o zagueiro Júnior Baiano se antecipou de peixinho para tocar de cabeça. No segundo tempo, pouco mudou. A partir dos 15 minutos os dois técnicos iniciaram uma série muito grande de alterações. E o jogo ficou ainda mais desequilibrado com as expulsões dos volantes do Guarani, Émerson e Leandro Guerreiro, por jogadas violentas. O Colorado fechou o placar aos 40 minutos, com Tiago Freitas.