Guarani perde volante até o final do ano O Guarani sofreu uma baixa para o restante do Campeonato Brasileiro: o volante Émerson. Depois de exames radiográficos e de ressonância magnética, os médicos do clube de Campinas confirmaram uma fratura no pé direito do jogador, que reclamava dos últimos dias de fortes dores. A previsão do médico Milton Possedente é de que Émerson só retorne ao futebol na próxima temporada. "Realmente, o jogador fraturou o quinto metatarso (dedinho) do pé direito e ficará 28 dias gessado", explicou o médico, lembrando ainda que haverá um período natural de recuperação com o trabalho de fisioterapia. O provável substituto de Émerson no jogo contra o São Caetano, quinta-feira, em Campinas, será Rafael.