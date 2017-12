Guarani: Picerni admite incompetência A incompetência do Guarani, principalmente no ataque, na derrota de 1 a 0 para o Flamengo, sábado à noite, no Maracanã, foi reconhecida pelo técnico Jair Picerni. Ele admite que a situação do time é difícil no Campeonato Brasileiro e culpou o único gol sofrido, marcado por Júnior Baiano de falta aos 12 minutos do primeiro tempo, "ao tal branco", dentro e sua maneira bem simples de explicar as coisas. "Realmente nosso ataque não funcionou. Ficamos alçando as bolas o tempo todo e facilitamos a vida da defesa deles (Flamengo). Nós ainda tentando usar as laterais, mas não houve jogadas pelos lados, como troca de passes rápidas ou alguma penetração que pudesse superar a marcação", explicou o técnico, que deixou para os analistas os erros ou acertos nas suas substituições, mesmo as duas feitas no intervalo com as entradas do meia Valdeir e do atacante Evandro Roncatto, que também alterou o time do esquema 4-4-2 para o 4-3-3. "As mudanças foram feitas para melhorar a produção do time", resumiu. Picerni reconhece que pela situação do clube, vice-lanterna com 39 pontos, ficou ainda mais complicada após a derrota, a sua primeira no comando do time, em cinco jogos. Antes tinha vencido duas vezes e empatado outras duas. "Do jeito que nós estamos, podemos até empatar, mas nunca perder", admite. Mesmo demonstrando consciência, Picerni acha que não resta outra opção ao time se não tentar o milagre de vencer seis jogos nas últimas seis rodadas. O próximo desafio será diante do Vitória, no próximo domingo, no Brinco de Ouro, em Campinas (SP). Os jogadores voltam aos treinos nesta segunda-feira à tarde.