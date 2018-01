Guarani pode acertar novos reforços O técnico do Guarani, Hélio dos Anjos, pode ganhar mais dois reforços para o Campeonato Brasileiro na apresentação do elenco, prevista para esta terça-feira. Um deles é o atacante Rodrigo Gral, do Grêmio, e outro é o volante Otacílio, do Corinthians. A diretoria mantém as negociações em absoluto sigilo. Mas já trata com Rodrigo Gral os valores e a duração de seu contrato, uma vez que ele já foi liberado pela direção do clube gaúcho. O jogador não será aproveitado no Estádio Olímpico, tanto que no primeiro semestre ele esteve emprestado ao Sport Recife, tendo disputado o Campeonato Pernambucano. Quanto a Otacílio sua volta ao Brinco de Ouro depende da evolução da venda do zagueiro Edu Dracena para o Corinthians. O volante seria envolvido no negócio, que giraria em torno de R$ 4 milhões. Otacílio defendeu o Guarani no Brasileiro do ano passado, sendo depois vendido ao time de Parque São Jorge por R$ 1 milhão. Por outro lado, o zagueiro Sangaletti se apresenta ao técnico depois de conquistar o título pernambucano pelo Náutico. Outros reforços já estão integrados ao elenco como o lateral-esquerdo Jadílson, ex-Botafogo-SP, o volante Henrique, do União Barbarense , o meia Bocão, ex-Flamengo de Guarulhos e o atacante Cléber, emprestado pela Portuguesa de Desportos. A comissão técnica continua interessada em realizar jogos-treinos para testar o novo time. Na semana passada disputou três no sul do país, empatando com o Avaí, em 1 a 1, vencendo o Criciúma, por 4 a 2, e perdendo do Internacional-RS, por 3 a 1. Nesta semana estão previstos mais dois jogos-treinos. Quarta-feira contra o São Caetano e sábado, novamente, diante do Internacional-RS. Os dois jogos serão disputados no Brinco de Ouro, em Campinas.