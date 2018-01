Guarani pode apelar à Justiça Comum O Guarani ganhou do Vila Nova-GO em campo, mas hoje no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) não mostrou a mesma habilidade e foi eliminado da Copa do Brasil, por 4 votos a 1. A decisão dos magistrados ratificou a sentença da 1ª Comissão Disciplinar, do Tribunal, que puniu o time paulista pela escalação irregular de Leandro Guerreiro. No entanto, o presidente do Bugre José Luiz Lourencetti não deu a questão por encerrada, ao admitir a possibilidade de ingressar na Justiça Comum. "Teremos uma noite inteira para pensar e decidir", disse o presidente do Guarani. "No futebol brasileiro não adianta ganhar em campo. Meu sentimento é de mágoa." Apesar da frustração, o presidente do Guarani reconheceu que o clube teve uma parcela de culpa ao não "acompanhar o caso". O problema envolvendo o Guarani ocorreu porque Leandro Guerreiro atuou na partida do dia 26 de março na vitória sobre os goianos, por 3 a 1. Pelo regulamento da Copa do Brasil, o jogador só estaria com sua situação contratual regularizada a partir do dia 27, por ter tido seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) no dia 21. A regra determina a liberação do atleta decorrido prazo de 72 horas (conta apenas dias úteis) para publicação de seu nome no documento. Em sua defesa, o Guarani apresentou um documento do Departamento de Registro da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) assumindo a culpa pelo erro de regularização de Leandro Guerreiro, já que sua situação contratual deveria estar legal desde o início de março. Apesar das alegações, os auditores entenderam que o time goiano deveria ganhar os pontos da partida e prosseguir na competição. Advogado do Guarani, Marcos Donici passou por um momento delicado no julgamento ao ser indagado pelo auditor Álvaro Luiz Moreira sobre a súmula da primeira partida contra o Vila Nova, onde se verificaria se Leandro Guerreiro já havia atuado. Ele não soube responder. A confirmação da presença do atleta no primeiro jogo poderia ter revertido a sentença. Ao final da sessão, Donici, muito nervoso, ignorou as perguntas dos jornalistas.