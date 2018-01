Guarani pode até perder por 1 a 0 Podendo perder por 1 a 0, o Guarani enfrenta o América-MG, nesta quarta-feira, às 20h30, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, de olho na vaga para a próxima fase da Copa do Brasil. No primeiro confronto entre as duas equipes, o time de Campinas venceu por 2 a 1, no estádio Independência, em Belo Horizonte. Para esta partida, o técnico Zé Mário poderá contar com a volta do lateral-esquerdo Jadílson, recuperado de contusão. Com isso, Martinez volta ao meio-campo e Marcinho vai para o banco de reservas. "Vamos a campo com força máxima. Sabemos que o América precisa do resultado, mas não vamos ficar apenas nos defendendo, pois podemos ser surpreendidos", afirmou o treinador. Além de Jadílson, o atacante Zé Afonso e o meia Souza também estarão à disposição do técnico Zé Mário. Os dois entretanto, deverão ficar apenas como opção no banco de reservas. "Até que enfim esta documentação ficou pronta. Agora só quero pensar em jogar e ajudar o Guarani a vencer seus jogos", afirmou o atacante, que fez fama no futebol brasileiro atuando pelo Grêmio. De lá, acabou sendo negociado com o Nancy, da França, que o repassou ao Belenenses, de Portugal. Quanto a reforços, a diretoria mais uma vez negou que tenha acertado a contratação do volante Paulo Foiani, do Coritiba. As negociações estão bem adiantadas, mas o clube paranaense estaria dificultando a saída do jogador, que não vem sendo aproveitado pe lo técnico Joel Santana na temporada. Foiani, de 25 anos, esteve no Brinco de Ouro na sexta-feira e já realizou os exames médicos, aguardando apenas uma definição do Coritiba, clube que detém os seus direitos federativos. A diretoria retomou as negociações com o volante Henrique, que entrou na Justiça do Trabalho para conseguir sua liberação. Ele já teve uma liminar negada e sua audiência está marcada para dia 1º de março. A idéia é chegar num acordo para reintegrar o jogador ao elenco. A equipe do técnico Zé Mário está escalada com César; Gustavo, Aderaldo e Edu Dracena; Luciano Baiano, Sangaletti, Alexandre, Martinez e Jadílson; Léo e Dudu.