Guarani pode contratar Sandro Gaúcho Uma solução mais barata e dentro da realidade para o ataque do Guarani é Sandro Gaúcho, ex-São Caetano, e que pode ser contratado pelo clube nos próximos dias. Ele substituiria a Sinval, que está em litígio com o clube. Zé Carlos, ex-Botafogo carioca, é uma alternativa muito cara. Sandro Gaúcho, de 30 anos, ainda está vinculado ao Mogi Mirim, mas já foi emprestado para vários clubes paulistas como Bragantino, Ponte Preta e, ano passado, ao São Caetano. É um atacante forte, mas que não se firma como titular em nenhum clube por causa de suas limitações físicas. Dificilmente ele entra em forma. Mas foi muito útil na campanha do São Caetano, vice-campeão brasileiro. Zé Carlos está sendo descartado porque seu salário é considerado alto pelo clube. Além disso, ele tem algumas pendências financeiras com o Botafogo que não seriam resolvidas com agilidade. O técnico Zé Mário, em Monte Sião, avisa que precisa uma solução rápida. "Não adianta chegar jogador aqui depois que já começou o campeonato. Preciso de alguém para entrar em campo e resolver já", recomendou à diretoria. O caso Sinval está complicado. O atacante entrou com uma ação na Justiça do Trabalho pedindo sua liberação e os pagamentos de salários atrasados. Ele alega não ter recebido nada de seus vencimentos dos meses de novembro e dezembro. Mas, seguindo orientação do seu advogado, Sinval ligou hoje para o clube, se colocando à disposição para voltar ao treinos, pelo menos até a solução de seu caso. Uma audiência já está marcada para dia 29 de janeiro. Esta disputa desgastou a diretoria, que não pretende mais ficar com o jogador, o mesmo posicionamento da diretoria. O possível interesse do Palmeiras pelo zagueiro Edu Dracena reacendeu as esperanças dos dirigentes em quitar seus débitos, que giram em torno de R$ 3 milhões. A indicação já teria sido feita pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, que desde a época do Corinthians esperava ter o zagueiro em seu time. O valor do passe está estipulado em US$ 2 milhões, mas o Guarani poderia até emprestá-lo.