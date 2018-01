Guarani pode escalar terceiro goleiro O Guarani pode ter problemas para enfrentar o Juventude no próximo domingo, às 16 horas, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Sem poder contar com o goleiro Jean, que cumpre suspensão de 60 dias imposta pelo STJD, Fernando vem sendo o titular do técnico Barbieri nas últimas partidas. Ele, entretanto, sofreu uma luxação no dedo mínimo da mão direita e dificilmente terá condições de enfrentar a equipe gaúcha. Caso seja vetado pelo departamento médico, o jovem Cairo deverá fazer sua estréia neste Campeonato Brasileiro. Cairo, que já fez quatro jogos pelo time de Campinas e sofreu quatro gols, disse estar pronto para ajudar o Guarani a conquistar a 12ª vitória no Brasileiro. "Todo jogador tem que estar pronto para jogar, pois quando menos se espera a oportunidade aparece. Se o Barbieri precisar de mim, espero ajudar o time", afirmou o goleiro. O gol não é o único problema de Barbieri para escalar a equipe que joga contra o Juventude. Com a expulsão de Ruy contra o Cruzeiro, o treinador ainda não confirmou se coloca Patrício ou Simão no time titular, mas já dá sinais de que o primeiro tem mais chances.