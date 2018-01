Guarani pode ficar sem Esquerdinha A contratação do meia Esquerdinha pelo Guarani pode acabar não se concretizando. O São Caetano cobra pela transferência um valor de R$ 100 mil, referente a um vínculo contratual do jogador com o clube. Mas a diretoria do time de Campinas não aceita pagar nada pela liberação. Entre o Guarani e Esquerdinha já está tudo acertado, mas esse problema pode inviabilizar a negociação. Apesar da dificuldade imposta pelo São Caetano, o técnico do time do ABC, Mário Sérgio, já revelou que não pretende trabalhar com Esquerdinha em 2003. Alheio aos problemas do antigo companheiro de São Caetano, o atacante Wagner praticamente definiu seu acerto com o Guarani. Assim como ele, o zagueiro Pícoli, que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Coritiba, deve reforçar o time de Campinas. Outro jogador que interessa ao técnico Jair Picerni é o meia Adãozinho, que, assim como Esquerdinha, está fora dos planos de Mário Sérgio no São Caetano. Morte - Faleceu em Campinas nesta quinta-feira, aos 72 anos, resultante de um câncer generalizado, o ex-presidente do Guarani, Ricardo Chuffi. Ele se destacou na história do clube nas décadas de 70 e 80, quando a equipe conquistou o Campeonato Brasileiro de 1978, o maior título de sua história.