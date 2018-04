Guarani pode mandar partidas em Barueri ou em Sorocaba no início da Série C

O clube está punido pela confusão em jogo contra a Portuguesa no ano passado, quando não apresentou os vestiários do visitante em condições e também fez ameaças a dirigentes adversários. Tanto a estreia contra o Guaratinguetá, quanto a partida contra o Macaé, pela quarta rodada da primeira fase, terão de ser levadas para outro local.

A estreia do Guarani na Série C de 2016 será no dia 22 de maio contra o Guaratinguetá. Nas duas rodadas seguintes, o time campineiro enfrenta Tombense e Juventude fora de casa e volta a cumprir a punição na quarta rodada, quando recebe o Macaé. Só volta a atuar no estádio Brinco de Ouro na quinta rodada, no dia 18 de junho, às 16 horas, contra o Boa, rebaixado no ano passado da Série B.

A punição se deve à partida em que o Guarani venceu a Portuguesa por 1 a 0, com gol de Allan Dias, pela 16.ª rodada da Série C de 2015. Mas, na ocasião, a equipe paulistana sofreu com falta de luz e água nos vestiários e também relatou uma invasão de torcedores ao camarote onde se encontrava a diretoria do time visitante.