Guarani pode perder lateral O lateral-esquerdo Gílson, que seria o titular do Guarani na estréia do Campeonato Paulista, contra o União Barbarense, no próximo domingo, pode não jogar. Ele vem sentindo uma tendinite na perna direita e ainda não está confirmado pelo técnico Giba. Caso não reuna condições de jogo, Giba tem duas opções para a posição. O lateral-direito Paulo Henrique poderia ser improvisado ou o júnior Alex estrearia no time titular. Enquanto isso, a diretoria aguarda para esta quinta-feira a chegada dos documentos de liberação do atacante Rodrigão, do Saint-Ettiéne, da França. Caso a situação dele esteja regularizada, Giba confirmou que ele será o titular. Caso contrário, Creedence jogará ao lado de Lúcio no ataque.