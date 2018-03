Guarani pode ter desfalque no ataque O atacante Roncatto passou a ser a grande dúvida do Guarani para enfrentar o Santo André, quarta-feira, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela terceira fase da Copa do Brasil. Ele se contundiu na parte posterior da coxa direita e ainda está sentindo muitas dores na região. A contusão aconteceu no treino coletivo de sábado. Nesta segunda-feira, ele foi poupado do treinamento por causa das dores na coxa. Se não puder contar com Roncatto no ataque, o técnico Joel Santana vai escalar Ricardo Lobo. A boa notícia para o treinador fica por conta da liberação do atacante Viola, que também estava em recuperação. Ele realizou tratamento na coxa esquerda e está pronto para enfrentar o Santo André. "Estou pronto para jogar e com muita vontade de marcar os gols que o time precisa", disse Viola. Sobre reforços para o Brasileiro, a diretoria do Guarani espera definir nesta semana a contratação do meia Harrison, ex-São Paulo, que estava atuando no Japão.