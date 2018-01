Guarani pode usar 4-4-2 contra São Paulo A goleada sofrida pelo Guarani diante do Fluminense, domingo, por 5 a 2, no Maracanã, continua repercutindo dentro do estádio Brinco de Ouro. Até provocou uma mudança brusca na filosofia do técnico José Macia, o Pepe, que admite abandonar o seu esquema preferido, o 3-5-2, para usar o mais tradicional 4-4-2 no jogo contra o São Paulo, domingo à tarde, em Campinas, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico testou o time com Nenê no lugar de Paulão, que cumpre suspensão automática por expulsão. Mas o zagueiro entra ao lado de Juninho, com Bruno Quadros trocando a função de terceiro zagueiro para desempenhar o papel de segundo volante. "Não há problema de adaptação, porque joguei muito tempo nesta posição. O que o "seo" Pepe pedir eu vou fazer", comentou Quadros. Ainda no meio campo, Leandro Guerreiro está confirmado no lugar de Émerson, suspenso por dois jogos pelo STJD do Rio de Janeiro. Com dois volantes e o meia Marquinhos confirmado, Pepe só não sabe ainda quem será o quarto homem de meio campo, que deve ser Esquerdinha. Como voltou da seleção brasileira sub-20, Reinaldo também tem chances de voltar ao time. Na lateral-esquerdo Gílson vai mesmo ocupar a vaga de Alex, expulso no Maracanã. Todas estas mudanças serão, novamente, testadas no coletivo apronto desta sexta-feira à tarde.