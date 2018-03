Guarani pode usar seus dois artilheiros José Macia, o experiente Pepe, técnico do Guarani, admitiu que pode usar todas as suas armas ofensivas para superar o Fortaleza, domingo, às 16 horas, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Nisso, inclui, a utilização de seus dois principais artilheiros na competição, o titular Rodrigão e o reserva Creedence que deve ser aproveitado no segundo tempo. O curioso é que, no momento, o reserva aparece na frente da tabela de artilheiros, com cinco gols, dois a mais que Rodrigão e Wagner. Mas Pepe acha que neste momento de ascensão do time, não pode haver diferença entre titulares e reservas. "No empate com o Flamengo (1 a 1) foram os reservas que nos garantiram um ponto. Todos têm que estar preparados para entrar no momento necessário", alerta. Ele acha que Creedence, por ser um jogador alto e forte, passa a ser opção no jogo aéreo e pode ser usado desta forma no segundo tempo diante dos cearenses. O Guarani está definido com duas mudanças. Nenê entra na defesa no lugar de Paulão, suspenso com três cartões amarelos. Fernando estréia no gol no lugar de Jean, vetado pelo departamento médico. Apesar das duas alterações, o esquema tático 3-5-2 será mantido. Devido a chuva de hoje, foi cancelado o treino técnico programado para o gramado do Brinco de Ouro. O time campineiro tem 12 pontos, em 11º lugar e continua invicto em casa, onde venceu três e empatou um jogo.