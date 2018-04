Guarani pode voltar à liderança e Figueirense ao G-4

Após passar por uma má fase, o Guarani pode reassumir a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B nesta sexta-feira, às 21 horas, quando acontecem mais dois jogos pela 19.ª rodada, a última do primeiro turno. Já o Figueirense sonha em retornar ao G-4, o grupo de acesso.

Veja também:

Brasileirão Série B - Classificação | Tabela

SÉRIE B - Leia mais sobre a competição

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

OS JOGOS DA RODADA Terça-feira Campinense 3 x 3 Portuguesa Bahia 2 x 1 Atlético-GO Sexta-feira 21 horas - Figueirense x São Caetano 21 horas - Juventude x Guarani Sábado 16h10 - Vasco x Ipatinga 16h10 - Ponte Preta x Duque de Caxias 16h10 - Fortaleza x Paraná 16h10 - América-RN x Ceará 16h10 - Vila Nova x Brasiliense 21 horas - Bragantino x ABC

Em Caxias do Sul, o Guarani, vindo de duas vitórias consecutivas, enfrenta o Juventude . Após passar pelo Bahia, o time de Campinas foi para o terceiro lugar, com 34 pontos, dois a menos que o líder Atlético Goianiense. A equipe gaúcha está mal das pernas. Chegou à sua segunda derrota seguida ao perder para o Atlético e caiu para o 18.º lugar, com apenas 19 pontos.

Em Florianópolis, o Figueirense enfrenta o embalado São Caetano para retornar ao G-4. O time da casa venceu o Duque de Caxias e soma 29 pontos, um a menos que o Ceará, o quarto colocado. Já o São Caetano chegou à sua quinta vitória consecutiva ao bater o Fortaleza. Com esta recuperação, o time do ABC deixou a zona do rebaixamento e já ocupa o sétimo lugar, com 27 pontos.

A rodada começou na última terça com a derrota do Atlético para o Bahia, em Salvador, e o empate entre o lanterna Campinense com a Portuguesa, na Paraíba. No sábado, outros seis jogos encerram a rodada. O Vasco encara o Ipatinga, no Maracanã, e só precisa de um empate para ser o campeão do turno.