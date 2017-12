Guarani poderá contar com Patrick Penúltimo colocado no Campeonato Brasileiro, com 39 pontos, o Guarani está desorganizado também fora de campo. Somente nesta terça-feira à tarde, a comissão técnica bugrina descobriu que o lateral-esquerdo Patrick, que estaria suspenso pelo terceiro cartão amarelo, tem condições de enfrentar o Vitória, domingo à tarde, no Brinco de Ouro. O erro teria acontecido porque o cartão amarelo recebido na partida contra o Paraná tinha sido considerado. Mas Patrick foi expulso naquele confronto, o que anulou o cartão amarelo. Assim, o técnico Jair Picerni pode mandar a campo o mesmo time que perdeu por 1 a 0 para o Flamengo na rodada passada. Jogadores e comissão técnica seguiram nesta tarde para a cidade de Serra Negra, de onde só sai na sexta-feira.