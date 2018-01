Guarani poderá ficar sem técnico Ainda sonhando com uma vaga na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B, o Guarani pode sofrer uma série baixa: o técnico Luiz Carlos Ferreira. Ele recebeu uma proposta tentadora do exterior - provavelmente da Coréia do Sul - e tem até o final da semana para responder. "Minha intenção, neste momento, é continuar no Brasil", confirmou o técnico, que não se abalou com a derrota para o São Raimundo, por 3 a 0, que ainda impediu o time de participar do bloco dos oito times que, teoricamente, estariam garantidos na outra fase. Com 19 pontos, o Guarani ocupa a 12.ª posição e tentará a reabilitação diante do União Barbarense, sábado à tarde, no Brinco de Ouro. O desfalque será o atacante Jonas, suspenso com três cartões amarelos. Os meias Tucho e Alexandre Salles brigam pela vaga. Na defesa, João Leonardo pode ganhar uma chance no lugar de César.