Guarani preocupado com astros do Flu O Guarani enfrenta o Fluminense neste sábado, às 16 horas, no estádio da Cidadania, em Volta Redonda, preocupado em segurar Romário, Roger e companhia. Mais do que isso, o objetivo do time de Campinas é mostrar que já assimilou a filosofia do técnico Zetti, que fará seu terceiro jogo no comando do grupo. O Guarani soma apenas oito pontos, ocupando a perigosa 18ª posição no Campeonato Brasileiro. O trabalho de Zetti, que substituiu Joel Santana, é simples. De um lado, ele usa sua experiência como ex-jogador para unir o elenco, o que parece já ter conseguido. Do outro, arma a equipe no esquema 4-4-2, evitando muitas mudanças no time titular para dar conjunto. Por isso mesmo, ele fará apenas uma mudança em relação ao time que venceu o Paraná, por 1 a 0, na última rodada. O zagueiro Marcelão fará sua estréia no lugar de Paulo André, suspenso com três cartões amarelos. Tiago, a segunda opção, foi deixada de lado para evitar que houvesse uma inversão de lado entre os zagueiros, porque Tiago e Juninho costumam atuar pelo lado esquerdo da defesa. O volante Roberto está mantido no meio-de-campo apesar da volta de Careca, que cumpriu suspensão. Adílio também permanece na lateral-esquerda, assim como Jônatas no ataque. Preocupado com os talentos adversários, Zetti armou um esquema especial de marcação. Assim, Roger será marcado pelo volante Sidney e Romário terá a companhia constante de Marcelão.