Guarani preocupado com o lanterna Em plena ascensão dentro do Campeonato Paulista, o Guarani já sonha com uma vaga nas semifinais. Mas o técnico Carlos Alberto Silva prevê dias difíceis para a sua equipe, começando pelo próximo jogo, contra a Inter de Limeira, lanterna da competição. ?É muito mais difícil enfrentar um time nestas circunstâncias, onde cada um dá um pouco mais de si para atingir o objetivo?, avisou o treinador. Para enfrentar um adversário que já está desesperado e sofre com a ameaça de rebaixamento, Carlos Alberto Silva pede humildade ao seu time. Ele promete conversar bastante com seus jogadores para pedir respeito ao rival. Com 10 pontos ganhos, o Guarani está embalado depois da vencer seus últimos três jogos: contra Ponte Preta, Portuguesa e União Barbarense. Para enfrentar a Inter, Carlos Alberto Silva terá o retorno do zagueiro Ernani e do meia Martinez, que já cumpriram suspensão automática. O atacante Marcinho, que deixou o campo contundido na última partida, não deve desfalcar a equipe. Ele está sofrendo uma fadiga muscular, mas segundo os médicos do clube, estará totalmente recuperado para o próximo jogo, desde que diminua o ritmo dos treinos.