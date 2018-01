Guarani preocupado por enfrentar Cruzeiro Enfrentar o líder Cruzeiro está deixando o técnico Pepe, do Guarani, preocupado. As duas equipes jogam neste sábado, às 18 horas, no estádio Brinco de Ouro, e o clube de Campinas tenta manter o aproveitamento 100% nos jogos dentro de casa no Campeonato Brasileiro. "Ninguém consegue os 100%, mas é claro que vamos lutar pela vitória. Só que desta vez temos pela frente um time muito forte, poderoso e que, talvez, seja o melhor do Brasil na atualidade", avisou Pepe, lembrando que o adversário está invicto há 28 partidas. Apesar de ter vencido os dois jogos que fez em casa até agora, o Guarani ocupa a 12ª colocação, já que somou apenas esses 6 pontos no campeonato - perdeu três vezes como visitante. Para segurar o Cruzeiro de Luxemburgo, Pepe deve adotar o esquema 4-4-2, com um meio-de-campo muito marcador. Afinal, terá os volantes Emerson e Rafael, além dos meias Esquerdinha e Marquinhos, que auxiliam bastante na proteção da defesa. Na defesa, Bruno Quadros vai ocupar a vaga de Juninho, suspenso com três cartões amarelos. ?O Cruzeiro tem dois matadores, Aristizábal e Deivid, no ataque. Vamos redobrar a atenção", disse o técnico do Guarani.