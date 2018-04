Guarani prevê um ano complicado A apresentação do elenco do Guarani acontece nesta quarta-feira, quando começam os trabalhos para a disputa do Torneio Rio-São Paulo. A comissão técnica e a diretoria estão unidas para enfrentar uma temporada que promete ser bastante difícil, por causa das dificuldades financeiras do clube. O Rio-São Paulo vai render ao clube R$ 3,5 milhões pelos direitos de transmissão da televisão. Este valor é quase o dobro do recebido - R$ 1,8 milhão - no Campeonato Paulista do ano passado, primeira competição disputada pelo time durante o primeiro semestre. Apesar da visível melhora, a diretoria espera por dificuldades devido ao acúmulo de prejuízos durante a temporada de 2001. O técnico Zé Mário passou as férias no Rio de Janeiro, mas disse estar preparado para as dificuldades futuras. "É mais um desafio na minha carreira. Acho que, hoje em dia, não existe facilidades para ninguém. São poucos clubes que podem manter uma grande estrutura e pagar suas contas em dia", afirmou o treinador. Por enquanto, o clube só contratou dois reforços. Um deles é o zagueiro Aderaldo, de 24 anos, do Londrina, do Paraná. Outro é o experiente goleiro César, ex-Figueirense. O gerente de futebol, Neto Ferreira, promete definir nos próximos dias mais quatro contratações dentro da "nova realidade do clube", que prevê o teto salarial de R$ 25 mil.