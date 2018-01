Guarani prioriza Fumagalli e Jonas A diretoria do Guarani espera solucionar dois problemas até o início da próxima semana. Um deles é a renovação do atacante Jonas, destaque do time na Série B do Campeonato Brasileiro, onde marcou 12 gols. Outro é acertar os últimos detalhes para assinar com o meia Fernando Fumagalli, que estava atuando no Fortaleza. A renovação de Jonas está enrolada há quase dois meses, inclusive com ameaçadas das duas partes. Mas a briga deve acabar na segunda-feira, em nova reunião entre as partes. Para fechar com Fumagalli só faltam detalhes burocráticos. "Estas são nossas prioridades de momento", confirmou o vice-presidente Edison Torres. Ele, porém, acha que o técnico Luiz Carlos Ferreira já tem "ovos para fazer um bom omelete" se referindo aos outros reforços, entre eles os zagueiros Sandro e Alex Oliveira; os volantes Marcelo Lopes e André Conceição; e o meia Bilu. O clube também confirmou, nesta quinta-feira, o acerto com o volante Goeber, que estava no Gama-DF, e que pode trazer o zagueiro Luiz Henrique, revelado pela Portuguesa mas que estava emprestado ao Santos.