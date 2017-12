Guarani prioriza o lado psicológico O Guarani precisa ganhar do Vitória, domingo à tarde, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Mas para o vice-lanterna, com 39 pontos, nesta reta final, o que mais vale é o aspecto psicológico, a ponto da comissão técnica ter praticamente deixado de lado os treinamentos. O técnico Jair Picerni acha que "nesta hora o importante é a tranqüilidade, principalmente para marcar os gols". É o que ele tem repetido aos jogadores, ajudado por seus dois auxiliares, Fred Smânia e Jair Squarizi. Além da necessidade de vencer quatro dos últimos seis jogos que vai disputar, o time campineiro ainda luta contra outros problemas extra-campo. O principal é o atraso de salários, que já completou 50 dias. A diretoria diz apenas que está se empenhando para cumprir seus compromissos. Da última vez que teve problemas, há dois meses, o clube conseguiu um adiantamento de R$ 500 mil junto à Federação Paulista de Futebol. Diante da importância do resultado positivo, o técnico Jair Picerni prega que o momento agora é de união. A polêmica que envolveu o jogador Viola, que disse que alguns companheiros deveriam tocar mais a bola, na derrota para o Flamengo, foi enterrada pelo treinador. "Não tem nada disso aqui. É o momento de todos se unirem e buscar as vitórias, independente deste ou daquela marcar gol", esclareceu. Para a "decisão" com o Vitória, o time terá uma mudança em relação ao que perdeu para o Flamengo. O lateral-esquerdo Patrick levou o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática. Em seu lugar, existem três opções: os laterais de origem Adílio e Émerson, além do meia Valdeir, que chegou atuar improvisado na posição.