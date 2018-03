Guarani procura o atacante Zé Carlos Quem souber onde está o atacante Zé Carlos está, por favor avisar o Guarani. No clube, ninguém sabe onde está o jogador, que não se apresentou no clube na última segunda-feira. Zé Carlos alegou estar resolvendo problemas particulares no Rio de Janeiro. Especula-se que ele esteja tentando conseguir seu passe junto ao Botafogo-RJ. O clube carioca deve alguns meses de salários para o jogador. O jogador é esperado no Brinco de Ouro, na segunda ou terça-feira. Curiosamente, o jogador foi o pivô da discórdia entre o elenco no meio do Campeonato Paulista. Quando chegou no Guarani, Zé Carlos recebeu três meses de salários adiantados e mais luvas. O zagueiro Marcelo Souza, quando soube disso, foi reclamar com a diretoria, já que os salários dos outros jogadores estavam atrasados. A diretoria, a mando do técnico Carlos Alberto Silva, afastou o jogador, junto com o lateral-direito Márcio Rocha e com o atacante Jociválter que, segundo algumas informações, teria entrado na justiça para ganhar seu passe. Depois da demissão de Carlos Alberto Silva, Marcelo Souza foi reintegrado e já treina junto com o elenco para o Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, a diretoria continua à procura de um gerente de futebol e de um treinador. Só depois de anunciar o nome do novo treinador, é que será decidido quem vai ser contratado ou não. Os meias Luiz Fernando e Lindomar foram os primeiros a deixar o elenco do Guarani, negociados com o Gama-DF.