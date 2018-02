Guarani procura o caminho dos gols Encontrar o caminho dos gols. Este é o objetivo do técnico Jair Picerni, do Guarani, que acha fundamental a melhora nas finalizações para somar mais vitórias dentro do Campeonato Paulista. Os treinos de finalização foram intensificados em Serra Negra, onde a delegação fica concentrada até esta quinta-feira à noite visando o jogo contra o Atlético Sorocaba, domingo, no Brinco de Ouro. O aproveitamento do ataque é muito baixo, com 12 gols marcados e 13 sofridos. "Estamos criando jogadas reais de gol, mas precisamos converter", alerta o técnico. Picerni aproveitou o coletivo desta tarde para testar Alemão improvisado na lateral-esquerda no lugar de Adauto, suspenso com três cartões amarelos. A expectativa é de que o lateral-direito Mariano fosse deslocado para o outro lado. "Foi uma experiência válida", sintetizou Picerni, deixando no ar a intenção de confirmar o time com apenas esta mudança. A baixa do treino foi o volante Careca, com dores musculares, e substituído por Roberto. A diretoria evita comentar as eventuais saídas de jogadores. O zagueiro Paulo André, de 21 anos, interessa ao Glasgow Rangers, da Escócia, e o meia Héverton, de 19 anos, estaria nos planos de clubes portugueses.