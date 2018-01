Guarani procura por um meia Depois de desistir de Rodrigo Gral, que renovou contrato com o Grêmio de Porto Alegre, o Guarani está a procura de um meia capaz de dar vibração e criatividade ao meio-campo dentro do campeonato Brasileiro. A lista de nomes é extensa, mas o mais cotado é Eduardo Marques, que tem seu passe preso ao Santos. Marques seria trocado com o meia Renato, de 23 anos, que não seria aproveitado no clube. Há duas semanas ele discutiu com os dirigentes, reclamando a falta de pagamentos, sendo afastado do grupo do técnico Hélio dos Anjos. "Temos que estar unidos e pensando positivamente", justificou o técnico. Renato não foi incluído no rápido giro realizado pelo time, na semana passada, pelo sul do país e, agora parece mesmo ser a principal mercadoria de troca do clube. Outros nomes também foram cotados para suprir a posição, como Marcos Senna, do Corinthians, que pretende levar o zagueiro Edu Dracena para o Parque São Jorge. Atravessando uma grave crise financeira, a direção do Guarani só admite ceder seu zagueiro por dinheiro, tanto que seu passe está avaliado em R$ 4 milhões. "O Marcos é um grande jogador", avaliou Hélio dos Anjos, abrindo espaço para as negociações por parte da diretoria. O Guarani está reformulando seu elenco depois da desastrosa participação no Campeonato Paulista, quando acabou rebaixado para a Série A-2, a segunda divisão. Vários jogadores já foram contratados, como o zagueiro Sangaletti, do Náutico, o lateral-esquerdo Jadílson, do Botafogo de Ribeirão Preto, o volante Henrique, do Barbarense; e o atacante Cléber, da Portuguesa de Desportos. Para testar seus novos reforços, o técnico optou em realizar o máximo de jogos nesta fase de preparação. Depois de pegar o São Caetano, nesta quarta-feira, o time vai medir forças contra o Internacional, sábado, também no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Na semana passada os dois clubes jogaram, em Porto Alegre, e o time gaúcho venceu por 3 a 1.