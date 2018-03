Guaraní promete atacar o Santos O técnico do Guaraní, Mario Jacquet, promete colocar em campo uma formação ofensiva na partida desta quinta-feira, em Assunção. Osvaldo Díaz, Pablo Gimenez e Víctor Hugo Cabrera terão a missão de marcar os gols que podem colocar o time paraguaio mais perto do Santos na briga pela liderança do grupo 7 da Libertadores. O Guaraní está quatro pontos atrás da equipe brasileira. Para chegar ao primeiro lugar e não depender das vagas destinadas aos cinco melhores segundos colocados, precisa não só vencer nesta quinta-feira e também na última rodada, além de torcer por uma combinação de resultados. ?Queremos chegar o mais longe possível porque nosso time nunca pôde brigar por importantes conquistas internacionais?, ressalta o meia Osvaldo Díaz. ?A vantagem de jogar em casa é receber o apoio da torcida, mas são 11 contra 11.?