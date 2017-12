Guarani promete e atletas suspendem greve A greve organizada pelos jogadores do Guarani na última sexta-feira acabou dando resultados positivos. Reunidos com o presidente José Luis Lourencetti, nesta segunda-feira pela manhã, ninguém foi punido e o elenco ainda ganhou a promessa de que o clube vai cumprir todos os seus compromissos financeiros. Uma chuva forte caia na cidade quando aconteceu a reunião nos vestiários do estádio Brinco de Ouro. O objetivo era lavar a roupa suja a portas fechadas, depois da crise provocada pela paralisação e também pelo pedido de demissão de Neto Ferreira, gerente de futebol. Em pouco mais de uma hora tudo parecia resolvido. A diretoria prometeu acertar todos os atrasados. Até a próxima sexta-feira, em princípio, quatro premiações de jogos, uma verba mensal de R$ 20 mil que é repassada pela Medial Saúde, empresa patrocinadora do clube. O pagamento do salário de setembro será efetuado até a próxima segunda-feira, dia 24. "Queria saber se não haveria mais nenhuma pendência com eles para que a diretoria não fosse, outra vez, pega de surpresa", disse o presidente, em tom bem ameno. Sua intenção seria evitar um clima pesado nas últimas quatro rodadas do Campeonato Brasileiro que podem garantir uma vaga ao time na Copa Sul-Americana de 2004. Os jogadores também apareceram com um discurso conciliador, representados pelo capitão Bruno Quadros. "Ouvimos a diretoria e vamos trabalhar normalmente", disse ele, justificando ainda que a decisão de sexta-feira foi tomada "pelos 30 jogadores e não apenas por alguns como se divulgou por aí", completou, referindo-se às declarações de Neto de que os líderes da idéia tinham sido o goleiro Jean, o lateral Ruy, o zagueiro Bruno Quadros, além dos atacantes Wágner e Rodrigão. Depois de se acertarem nos vestiários, os jogadores ainda tiveram que se desculpar para um grupo de torcedores dentro do gramado, num clima constrangedor. A saída de Neto Ferreira, provocou mudanças imediatas na comissão técnica. Gomes, ex-zagueiro campeão brasileiro em 1978, será o auxiliar técnico de Barbieri. Por outro lado, Jair Squarizzi ocupará a função de supervisor de futebol, segundo o presidente "com menos poder" do que o cargo anteriormente ocupado por Neto. Com a casa aparentemente em ordem, o elenco treinou nesta segunda-feira em dois períodos. "Vamos passar uma borracha nisso tudo" proclamou Barbieri preocupado com o jogo diante do Corinthians, domingo, às 18 horas, no Brinco de Ouro.