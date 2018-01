Guarani promete grandes mudanças Clube aristocrático, o Guarani viveu um dia aparentemente tranqüilo neste domingo, apesar do inusitado rebaixamento para a Série A-2 do futebol paulista. O presidente José Luiz Lourencetti promete mudanças. O Guarani não tinha sido rebaixado desde 1949, quando ascendeu à primeira divisão. O dirigente culpa o ex-presidente pela situação atual do time, principalmente no aspecto financeiro. E promete grandes reformulações, que podem começar pela dispensa do técnico Carlos Alberto Silva. O treinador é apontado pela diretoria como um dos culpados pelo descenso. Ele chegou a entregar o cargo duas vezes no Paulistão, após as goleadas sofridas para o Rio Branco, por 4 a 0, e para o São Paulo, por 4 a 1. Não foi atendido, porque os dirigentes não tinham como pagar a multa rescisória de R$ 1 milhão. O técnico recebe R$ 80 mil por mês. Para ficar com o técnico, a diretoria dispensou três jogadores - Marcelo Souza, Márcio Rocha e Jociválter - após o vexame no Morumbi. O jogadores começaram uma reivindicação por salários atrasados, que contrastava com a contratação, a peso de ouro, do atacante Zé Carlos, ex-Botafogo Carioca, que só assinou contrato após receber luvas e três meses de salário antecipado. Desde então, a diretoria resolveu pagar os salários registrados em carteira, deixando o direito de arena e imagem atrasado. Cada um recebeu, portanto, perto de 30% do que teria direito. O elenco ficou dividido e não venceu mais. Nos últimos oito jogos somou apenas um ponto, justamente na última rodada, contra a Portuguesa Santista, na disputa de pênaltis. Um grupo de oposição promete apresentar, nesta semana, um documento provando que as alegações da atual diretoria são infundadas de que a maior culpa é de Beto Zini. Mas mesmo se o presidente atual renunciasse ou fosse destituído, o clube teria dificuldades para arrumar um sucessor. Os caciques do Guarani estão afastados do clube. Os ex-presidente Leonel Martins de Oliveira está afastado do futebol, o mesmo acontece com Ricardo Chuffi, campeão brasileiro de 1978, que está doente. Beto Zini nem faz parte do conselho deliberativo, uma vez que foi expulso juntamente com seus auxiliares mais diretos. Para se antecipar à oposição, Lourencetti garante que vai montar um grande time para disputar o Campeonato Brasileiro. Só não diz como vai arrumar dinheiro para fazer frente às grandes forças do país. Na cidade, o contraste é evidente. Nas ruas, os pontepretanos fazem questão de vestir a camisa da Ponte, líder absoluta da fase de classificação e uma das favoritas ao título. O enterro simbólico do Guarani, preparado pela torcida da rival Ponte Preta, acabou frustrado pela ação da polícia. A idéia dos pontepretanos era começar a festa em Americana, onde o time garantiu o primeiro lugar, mas o caixão foi destruído nos portões do estádio Décio Vitta. Nada, porém, impediu o buzinaço e as baterias de rojões pelas principais ruas da cidade.