Guarani promete mais dois reforços A diretoria do Guarani espera definir seus dois últimos reforços para o Paulistão 2003 até esta sexta-feira à tarde, quando acontecerá a apresentação do elenco no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. O meia Lúcio e o centroavante Rodrigão, ambos rebaixados com o Botafogo-RJ, estão bem perto do acerto final com o clube. A situação mais definida é de Lúcio, ex-Flamengo, Portuguesa, Cruzeiro e que já assinou um pré-contrato com o time campineiro. As bases não foram reveladas, mas seriam facilitadas pela ação do empresário Juan Figger, que é procurador do jogador. Com relação a Rodrigão, revelado pelo Santos, existe uma pendência com o Saint Ettiene, da França, que detém seus direitos federativos. Já foi fechado acordo entre o jogador e o Guarani. Caso o negócio não dê certo, a diretoria promete ir atrás de outro matador. Como Taílson e Dimba estão quase fora dos planos, o clube pode entrar na briga pelo veterano Evair, de 38 anos, que ainda não renovou com o Goiás. O Guarani já definiu vários reforços. O goleiro Jena (Vitória), o lateral Paulo Henrique (Gama), o zagueiro Paulão (Juventude), o meia Esquerdinha (São Caetano) e os atacantes Wágner e Rinaldo (São Caetano). Eles foram indicados pelo ex-técnico Jair Picerni e aprovados pelo atual técnico: Giba.