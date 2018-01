Guarani promete mais reforços Mesmo tendo apresentado seis reforços para a próxima temporada, a diretoria do Guarani ainda não deu por encerrado ciclo de contratações. As prioridades na lista do time de Campinas são um meia e um atacante, mesmo já tendo anunciado as chegadas do meia Esquerdinha e dos atacantes Wágner e Rinaldo, todos ex-São Caetano. O meia Lúcio, do Cruzeiro, está praticamente definido. O centroavante Rodrigão, que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Botafogo-RJ, continua sendo o principal nome, principalmente porque o Guarani pode perder o atacante Creedence, com uma possível proposta do futebol japonês. Leonardo, ex-Sport e atualmente no Cruzeiro, também é opção ofensiva.