Guarani promete mudanças contra o Flu Assustados com a vexatória derrota sofrida para Vasco da Gama, por 7 a 1, comissão técnica e diretoria do Guarani acham que precisam promover várias mudanças no clube. Tanto que prometem novidades já para o jogo contra o Fluminense, quinta -feira, no Brinco de Ouro, em Campinas. Só que ninguém ainda definiu o que será alterado. "Precisamos de uma profunda reflexão", alerta o técnico Hélio dos Anjos que preferiu não comentar os temas que discutiria com os dirigentes nesta segunda-feira à tarde. Mas os tropeços iniciais dentro do Brasileirão, contra Palmeiras e Vasco, deixaram o time sob forte pressão. Pelo menos, por enquanto, o técnico está com o cargo garantido, mas o próprio Hélio dos Anjos admite que seu trabalho será colocado em cheque. "É algo natural. Precisamos analisar profundamente tudo que estamos vivendo", justifica . Para a diretoria, em princípio, é necessário manter a tranqüilidade. A comissão técnica está mantida, mas agora condicionada aos próximos resultados. O time é o lanterna do Brasileirão, com saldo extremamente negativo: duas derrotas, 10 gols sofridos e a penas dois gols positivos. Mas as duas derrotas seguidas trouxeram à tona um antigo problema: a falta de personalidade do elenco, fator primordial para o rebaixamento do time para a Série A-2 do Campeonato Paulista. Do atual elenco, 14 jogadores disputaram o Paulistão e viveram o drama de cair para a segunda divisão. Se os problemas parecem ultrapassar as linhas do campo, dentro dele também há diversos obstáculos a serem superados. A expulsão do zagueiro Sangaletti em São Januário é um desfalque certo contra o Fluminense. A opção pode ser o retorno de Gláuber. Outras mudanças no time também são dadas como certas, como as saídas do volante Fausto e do meia Guaru. Os recém-contratados ainda devem ficar de fora: o zagueiro Rodrigo Costa, do Grêmio, e o meia Eduardo Marques. O atacante Cléber continua vetado pelo departamento médico, recuperando-se de uma contusão na panturilha da perna esquerda. Até mesmo sua contratação por empréstimo, junto à Portuguesa de Desportos, já começa a ser questionada. A semana no Brinco de Ouro promete ser tensa.