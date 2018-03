Guarani promete pagar Botafogo-RJ O Guarani deve, mas garante que paga. Esta é a palavra do presidente José Luiz Lourencetti, que admitiu, agora à noite, ainda faltar um pagamento ao Botafogo do Rio, referente ao empréstimo do atacante Zé Carlos. O valor exato, porém, é desconhecido. O Botafogo tem em mãos um cheque sem fundos de R$ 200 mil, mas o próprio presidente do clube carioca, Ney Palmeiro, garante que o débito é de R$ 150 mil. O atacante Zé Carlos disputou os jogos finais do Campeonato Paulista pelo Guarani, sem muito sucesso, sendo pivô de uma crise no elenco que acabou determinando o rebaixamento do time para a Série A-2. O procurador do artilheiro, Anselmo Paiva, confirma a versão bugrina. "O Guarani prometeu resolver o problema até segunda-feira", disse. O presidente do Guarani adotou a lei do silêncio no Brinco de Ouro. Ele garante que está tomando todas as providências para a contratação de um novo gerente de futebol e de um técnico para comandar o time no Campeonato Brasileiro. O clube ainda vive um clima de muita tristeza por causa do rebaixamento no Paulistão.