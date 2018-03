Guarani promete pagar salários atrasados na primeira semana de março

Dois pontos separam o Guarani do grupo dos quatro primeiros colocados no Campeonato Paulista da Série A2. Só que apesar da briga direta pelo acesso, o time campineiro vem tendo que lidar com o atraso no pagamento dos salários dos jogadores.

Vice-presidente do Conselho de Administração do Guarani, Carlos Queiroz confirmou o atraso dos salários de fevereiro, mas disse que tudo será resolvido na primeira semana de março. O dirigente ainda falou que parte dos salários já foi depositado na conta dos jogadores.

"O salário de janeiro já foi parcialmente pago e na primeira semana de março vamos quitar o que estiver faltando. Conversamos com os atletas e estava tudo acordado, inclusive essa parte de salários", disse à Rádio Bandeirantes de Campinas.

Queiroz não acredita que o atraso de salários repercuta de forma negativa no elenco. Ele garantiu que os jogadores estão unidos e confiam na palavra da administração.

Em meio a este problema interno, o Guarani treina normalmente visando o duelo contra o Capivariano, quarta-feira, às 20 horas, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. O Guarani é o sétimo colocado, com 11 pontos.