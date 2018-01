Guarani promete reabilitação em casa O Guarani resolveu apostar de vez na sua força dentro do Estádio Brinco de Ouro para buscar a recuperação e uma vaga no Grupo B da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. O técnico Luiz Carlos Ferreira voltou a convocar o torcedor para o jogo diante do Náutico, sexta-feira, em Campinas, pela segunda rodada. Será a chance do time se reabilitar da derrota para a Portuguesa, bem como confirmar o excelente retrospecto em casa, onde acumulou oito vitórias e dois empates na fase anterior. Porém, a diretoria, pressionada pela CBF, não deve fazer promoção de ingressos. O preços devem ser, no mínimo, R$ 10 para arquibancada e R$ 5 para meia entrada. Com relação ao time, a principal novidade será o retorno do atacante Edmilson, que cumpriu suspensão automática. Assim o time voltará a atuar no esquema 4-3-3. A dúvida é o zagueiro João Leonardo que sofreu um entorse no tornozelo e preocupa os médicos. O titular Andrei continua de fora com lesão muscular. Santo André - O técnico Sério soares diz que é "o momento de esfriar a cabeça" após a derrota em casa para o Grêmio, por 1 a 0, sexta-feira. Segundo ele, a equipe tem condições de vencer fora de casa e, para isso, basta seguir o exemplo gremista. "O Santa Cruz tem características ofensivas, portanto temos que ir a Recife e jogar fechadinho, explorando os contra-ataques, assim como fez o Grêmio contra nós", concluiu. O jogo, válido pelo Grupo A, será realizado sábado, no Estádio do Arruda. Marília - A frustração pela estréia negativa, na derrota de 3 a 0 para o Náutico, abateu bastante os jogadores. Mas o técnico Wladimir Araújo acha que vai conseguir reanimar os jogadores durante a semana. O time deve sofrer mudanças diante da Portuguesa, na próxima sexta-feira, em Marília.