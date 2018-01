Guarani pronto para enfrentar o Avaí Desmistificando a lógica do futebol de que "time que se ganha não se mexe", o Guarani está definido com duas mudanças para o jogo decisivo contra o Avaí, sábado à tarde, em Campinas, quando precisa vencer para garantir uma vaga na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B. O técnico Luiz Carlos Ferreira confirmou o volante Marcos Paulo, que cumpriu suspensão automática, e o atacante Wágner, que saiu por opção tática, como as novidades, respectivamente, nos lugares de Márcio Araújo e Alexandre Sales que atuaram na vitória sobre o Caxias, por 2 a 1, em Caxias do Sul (RS). O time atuará no 4-3-3 e tentará manter sua invencibilidade em casa com sete vitórias e dois empates. Existe um clima de euforia no Brinco de Ouro, principalmente pelo apoio maciço da torcida que atendeu o apelo da torcida e já comprou 25 mil ingressos, vendidos a preços promocionais - R$ 2 e R$ 3.