Guarani pronto para enfrentar o Paraná O técnico Pepe já definiu o time do Guarani que enfrenta o líder Paraná Clube no domingo, às 16 horas, no estádio Brinco de Ouro. Com a confirmação da estréia do volante Rafael, contratado junto ao Rio Branco, de Americana, Leandro Guerreiro volta ao banco de reservas e Emerson, mesmo sendo muito criticado nos últimos jogos, permanece entre os titulares. A outra dúvida do técnico já foi solucionada. Mesmo com a recuperação do zagueiro Bruno Quadros, Pepe resolveu manter Juninho ao lado de Paulão. O jogador, revelado pelo próprio clube, entrou no time e, depois de boas atuações, ganhou confiança de todo o grupo. Ele participou da vitória sobre o Vasco da Gama, por 4 a 2, e também da derrota para o Grêmio, por 1 a 0. O Paraná não é o único problema do Guarani. A diretoria tenta provar na justiça que o volante Leandro Guerreiro não foi escalado de forma irregular contra o Vila Nova-GO pela Copa do Brasil. O time goiano quer se aproveitar de um suposto erro interno da CBF para ganhar os pontos e a classificação às oitavas de final da competição. Segundo o advogado João Zanforlin, o Vila também teria utilizado um jogador em situação irregular, mas não quis divulgar o nome. A decisão deve sair no julgamento da próxima segunda-feira.